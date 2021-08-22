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Galatasaray’da takımdan ayrılması beklenen Feghouli’ye İspanya’dan talip çıktı

Galatasaray’da takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Feghouli için sürpriz bir teklif geldi. Yüksek maaşı nedeniyle takımdan gönderilmesi gündemde olan Feghouli’ye İspanyol ekipleri Valladolid ve Almeria talip oldu. Galatasaray yönetimi tekliflere değerlendirmeye aldı.

22 Ağustos 2021 Pazar 15:04
Galatasaray’da takımdan ayrılması beklenen Feghouli’ye İspanya’dan talip çıktı
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Galatasaray’da geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerinden Sofiane Feghouli, aldığı yüksek maaş nedeniyle taraftarında tepkisini çekmişti. Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli oyuncu için İspanyol ekipleri Valladolid ve Almeria teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’dan yıllık bonuslarla birlikte 4 milyon eurodan fazla ücret kazanan Feghouli İspanya’ya dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi 31 yaşında ve 1 yıl sözleşmesi kalan Feghouli için gelen teklifleri değerlendiriyor.


Son Güncelleme: 22.08.2021 15:04
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Anahtar Kelimeler:
FeghouliGalatasaray
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