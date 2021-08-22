Galatasaray’da takımdan ayrılması beklenen Feghouli’ye İspanya’dan talip çıktı

22 Ağustos 2021 Pazar 15:04
Galatasaray
’da geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerinden Sofiane Feghouli
, aldığı yüksek maaş nedeniyle taraftarında tepkisini çekmişti. Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli oyuncu için İspanyol ekipleri Valladolid ve Almeria teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray’dan yıllık bonuslarla birlikte 4 milyon eurodan fazla ücret kazanan Feghouli İspanya’ya dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi 31 yaşında ve 1 yıl sözleşmesi kalan Feghouli için gelen teklifleri değerlendiriyor.
Son Güncelleme: 22.08.2021 15:04
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