Galatasaray’da takımdan ayrılması beklenen Feghouli’ye İspanya’dan talip çıktı

’da geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerinden Sofiane, aldığı yüksek maaş nedeniyle taraftarında tepkisini çekmişti. Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli oyuncu için İspanyol ekipleri Valladolid ve Almeria teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’dan yıllık bonuslarla birlikte 4 milyon eurodan fazla ücret kazanan Feghouli İspanya’ya dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi 31 yaşında ve 1 yıl sözleşmesi kalan Feghouli için gelen teklifleri değerlendiriyor.