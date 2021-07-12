Galatasaray’da sol bek için ilk adaya Patrick Van Aanholt

12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:30
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray
’da rota Patrick Van Aanholt’a çevrildi. Geçen sezonu Crystal Palace’da bitiren Hollandalı oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Sarı kırmızılı yönetim bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncu ile görüşmelere başladı.
30 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçen aslan, oyuncunun isteklerine göre transfer sürecini ilerletecek. Van Aanholt EURO 2020’de Hollanda milli takımıyla 4 maça çıkarken, geçen sezon Premier Lig’de 22 maçta forma giydi.
Son Güncelleme: 12.07.2021 15:30
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