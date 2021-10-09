Galatasaray’da Sofiane Feghouli için çanlar çalıyor

’da yıllık 4 milyon Euro maaş alan, takımın en çok eleştirilen isimlerinden biri oldu. Takımın en yüksek maaşını alan ancak performansı yetersiz bulunan Cezayirli oyuncunun Galatasaray’daki kariyeri bu sezon devre arasına kadar belli olacak.

Teknik direktör Fatih Terim sözleşmesinin son senesinde olan oyuncuya performansını arttırması durumunda yeni sözleşme sunabileceklerini daha önce söylemişti. Ancak Feghouli’nin devre arasına kadar performansını arttırmaması halinde takımdan gönderilmesi bekleniyor.