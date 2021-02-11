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Galatasaray'da Sofiane Feghouli çalışmalarına başladı!

Galatasaray, Süper Lig 25’inci haftada Kasımpaşa’yla karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, kondisyoner gözetiminde saha adaptasyon çalışmaları yaptı. Marcelo Saracchi’nin tedavisi ise devam etti.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:14
Galatasaray'da Sofiane Feghouli çalışmalarına başladı!
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Galatasaray, Süper Lig 25’inci haftada Kasımpaşa’yla karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dün akşam Türkiye Kupası’nda tam süre forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcularsa ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından pas drilleri ve sonrasında dar alan oyunu çalışmaları yapıldı. Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşuları ve soğuma hareketleri sonrasında sona erdi.

Feghouli sahaya indi!

Sofiane Feghouli, kondisyoner gözetimi altında saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Marcelo Saracchi’nin tedavisineyse devam etti.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:14
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Anahtar Kelimeler:
SofianeFeghouliGalatasarayAntrenman
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