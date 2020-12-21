Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek 9 oyuncuyla ilgili karar verildi

Galatasaray’da sezon sonu 9 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sözleşmesi sona erecek isimler Arda Turan, Ryan Donk, Fenando Muslera, Ömer Bayram, Belhanda, Martin Linnes, Şener, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba ile sezon sonunda görüşme yapılacak.

Yönetim teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda hangi isimlerle yola devam etme konusunda kararını verecek. Yönetim ve Fatih Terim arasında yapılan son toplantıda oyuncularla sözleşme görüşmelerinin sezon sonu yapılmasına karar verildi.

Bu süreçte sözleşmesi bitecek oyuncuların bu sezon gösterecekleri performansa göre karar verilecek. Yönetim bu kararıyla oyunculara “performans gösterin sözleşme yapalım” mesajını verdi.

Öte yandan kiralık oyuncularla ilgili ise yönetim bu sezon gösterilecek performansa göre karar verecek.