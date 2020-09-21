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Galatasaray'da Saracchi sakatlandı! Uruguaylı sol bek derbide olmayabilir!

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Marcelo Saracchi, Başakşehir ile oynana mücadelede sakatlandı. Sağ kasığında ağrı hisseden genç sol bekin Fenerbahçe ile oynanacak derbide oynaması zor gözüküyor.

21 Eylül 2020 Pazartesi 16:14
Galatasaray'da Saracchi sakatlandı! Uruguaylı sol bek derbide olmayabilir!
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Geçtiğimiz akşam İstanbul Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray maçı 2-0 kazanmayı bildi. Maçta etkili bir futbol sergileyen Marcelo Saracchi, maçın 59. Dakikasında sakatlanarak yerini Martin Linnes’e bıraktı. Kasığındaki ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Saracchi’nin durumu Salı günü yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak.


22 yaşındaki genç sol bekin durumunun kritik olduğu iddia edilirken, Saracchi’nin gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbide süre alamayacağı öne sürüldü.

Linnes göz dolduruyor

Saracchi’nin Fenerbahçe maçına yetişememesi halinde sol bekte görev alçak ilk ismin Martin Linnes olması bekleniyor. Avrupa Ligi elemesinde sahada yer alan Linnes, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

 



Son Güncelleme: 21.09.2020 16:14
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Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySakatlıkSaracchi
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