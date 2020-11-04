Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Taşdemir takımla birlikte çalışmalara başladı!

Süper Lig’in 8. Haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam eden hazırlıklar kapsamında üç istasyonlu hedefli ve hedefsiz dar alan oyunları üzerine çalışıldığı görüldü. Galatasaraylı oyuncular antrenmanın büyük bir bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç yaptı. Antrenmanın sonunda ise interval koşuların yapıldığı görüldü. Yenilenme koşusu ile devam eden idman soğuma hareketlerinin yapılması ile birlikte sona erdi.

Diğer yandan Sarı Kırmızılı ekibin geçtiğimiz hafta çıktığı Ankaragücü maçı sırasında sakatlanan’in de antrenmanda takımıyla birlikte çalıştığı görüldü. Marcao, Saracchi ve Belhanda’nın ise takımdan ayrı çalıştıkları dikkatlerden kaçmadı.