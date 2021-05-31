Galatasaray'da Ryan Babel'in kazancı herkesi şok etti

Yeni sezon için çalışmalar hız kesmeden devam erken transfer işleri de aşama kaydetti. Sarı kırmızılı takımda transfer işlerinden önce seçim heyecanı da fazlasıyla arttı. Henüz kesi bir karar olmaması halinde takımda belirsizlik de söz konusu oldu.

Ekonomik açıdan kulübün rahatlaması için küçülmeye giden Galatasaray da forma giyen Babel’İn kazandığı ücret hesaplamaların çok üzerinde yer aldığı ortaya çıktı. Babel’in 2.5 milyon Euro aldığı fakat bonuslar da hesaba katıldığında yüklü miktarda kazanç olduğu belirlendi.

200 bin Euro ekstra ödeme

Maç başına 650 bin Euro

Galatasaray da forma giyen Babel net ücretinin yanında sezon ücreti olarak bilinen 100 bin Euro ile başlarken aynı ücretle de sezonu kapatarak ödeme yapıldı. Ödeneklerin olması halinde kazancı 1.7 milyon Euro’ya çıkan futbolcunun kazancı sadece bunla kalmayarak galibiyet primi olarak da 300 bin Euro ödeme aldı.

Babel’in anlaşması 2.5 bin Euro olması halinde bununla kalamayarak primler ile birlikte kazancı 3 milyon Euro’ya yükseldi. 34 yaşındaki yetenekli oyuncu sunulan fırsatlardan biri olan ‘’oynadıkça kazan’’ priminden en çok yararlanan isim olarak gündeme geldi. Sarı kırmızılı takımda forma giyen Babel, geçtiğimiz sezon lig de 32 müsabakada sahada yer aldı. Her maça çıkması halinde 650 bin Euro kazanç sağladı.

Toplam 4.3 milyon Euro

Anlaşmada 2.5 milyon Euro olarak imza atan Babel primler ve diğer ödenekler halinde kazancını 4.3 milyon Euro olarak belirledi. Bunun üzerine Galatasaray da Falcao ve Feghouli gibi isimlerin kazancı konuşulurken bu isimlere de Babel katıldı.