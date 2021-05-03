Galatasaray'da oyunculara verilen maaşlar cep yakıyor!

Mevcut süren sözleşmelerde sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonunu için 11 yabancı futbolcuya 21.4 milyon Euro, 7 yerliye 30.9 milyon Türk Lirası garanti para ödemek zorunda.

Falcao'nun 5 milyon Euro ile zirveye oturduğu A Takımbütçesinde en ucuz isimse 900 bin Türk Lirası ile Kerem Aktürkoğlu oldu.

Yeni yönetim hem kadroda değişikliğe gidecek hem de yeni transferlerin önünü açacak. Falcao’nun başta olması üzere Diagne, Babel ve Feghouli gibi 2 milyon Euro'nun üstünde alan yıldızlar ile bağlarını koparmanın peşine düşecek. Galatasaray; sol bek, stoper, orta saha ve kanat alanlarına takviye yapacak.