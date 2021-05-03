Galatasaray'da oyunculara verilen maaşlar cep yakıyor!

Mevcut süren sözleşmelerde sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonunu için 11 yabancı futbolcuya 21.4 milyon Euro, 7 yerliye 30.9 milyon Türk Lirası garanti para ödemek zorunda.
Yeni yönetim hem kadroda değişikliğe gidecek hem de yeni transferlerin önünü açacak. Falcao’nun başta olması üzere Diagne, Babel ve Feghouli gibi 2 milyon Euro'nun üstünde alan yıldızlar ile bağlarını koparmanın peşine düşecek. Galatasaray; sol bek, stoper, orta saha ve kanat alanlarına takviye yapacak.
Son Güncelleme: 03.05.2021 17:03