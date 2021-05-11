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Galatasaray’da oynayan ABD’li basketbolcu Fransa takımına transfer oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray’da oynayan 29 yaşındaki ABD’li basketbolcu Pierre Jackson Fransa’nın JL Bourg-en-Bresse takımına transfer oldu. İşte detaylar…

11 Mayıs 2021 Salı 14:07
Galatasaray’da oynayan ABD’li basketbolcu Fransa takımına transfer oldu
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Sezon başında Yunanistan’ın Panathinaikos takımında olan, daha sonra ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray’a transfer olan Pierre Jackson bu sezondaki 3. transferini Fransa Pro A Ligi ekibi JL Bourg-en-Bresse’e transfer olarak yapıyor. Bresse, ABD’li guard ile sezon sonuna kadar anlaştı.

29 yaşındaki Pierre Jackson Türkiye’de daha önce Fenerbahçe formasını da giymişti. Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta 3.3 sayı, 1.3 asist ortalamaları tutturdu. Takımdan 2014 Nisan’da ayrılan oyuncu 2 senelik ABD macerasının ardından Ekim 2016’da Cedevita Zagreb’e transfer olarak Avrupa’ya geri döndü. Hemen sonrasında kısa bir süre Dallas Mavericks forması giydi.

Maccabi Tel Aviv, Shenzhen Leopards, Beijing Fly Dragons, South Bay Lakers takımlarıyla parkeye çıkan Guard, Panathinaikos ile bir maç oynadıktan sonra Galatasaray’a transfer oldu.

Galatasaray’da oynadığı 7 maçta 19.4 sayı, 8.9 asist ve 3.6 ribaund ortalaması yakaladı.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:07
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Anahtar Kelimeler:
Pierre JacksonGalatasaray
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