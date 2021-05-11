Galatasaray’da oynayan ABD’li basketbolcu Fransa takımına transfer oldu

Sezon başında Yunanistan’ın Panathinaikos takımında olan, daha sonra ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray’a transfer olan Pierre Jackson bu sezondaki 3. transferini Fransa Pro A Ligi ekibi JL Bourg-en-Bresse’e transfer olarak yapıyor. Bresse, ABD’li guard ile sezon sonuna kadar anlaştı.

29 yaşındaki Pierre Jackson Türkiye’de daha önce Fenerbahçe formasını da giymişti. Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta 3.3 sayı, 1.3 asist ortalamaları tutturdu. Takımdan 2014 Nisan’da ayrılan oyuncu 2 senelik ABD macerasının ardından Ekim 2016’da Cedevita Zagreb’e transfer olarak Avrupa’ya geri döndü. Hemen sonrasında kısa bir süre Dallas Mavericks forması giydi.

Maccabi Tel Aviv, Shenzhen Leopards, Beijing Fly Dragons, South Bay Lakers takımlarıyla parkeye çıkan Guard, Panathinaikos ile bir maç oynadıktan sonra Galatasaray’a transfer oldu.

Galatasaray’da oynadığı 7 maçta 19.4 sayı, 8.9 asist ve 3.6 ribaund ortalaması yakaladı.