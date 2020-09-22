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Galatasaray'da orta sahanın yeni adayı Joao Mario!

Orta sahada eksikleri olmasına rağmen hala çalışmalarına devam eden Galatasaray istediği orta saha oyuncusunu açıkladı. Yapılan açıklamalarda İtalya'nın İnter takımında forma giyen Portekizli orta saha Joao Mario'nun adı verilirken taraftarlar konu hakkında araştırmalara başladı.

22 Eylül 2020 Salı 14:56
Galatasaray'da orta sahanın yeni adayı Joao Mario!
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Galatasaray’da orta saha eksikliği sürekli dile getirilse de takım yöneticileri ince eleyip sık dokumak istiyor. Kulüplerin ekonomik durumları nedeni ile transferler gecikirken ortaya yeni bir iddia atıldı. İlk olarak İtalya’da forma giyen Alman orta saha Sam, Khedira ile ilgilendiğini açıklayan Galatasaray’da transfer gerçekleşmezse yeni aday Inter forması giyen Joao Mario oldu.

Geçtiğimiz yılda adı sık sık Galatasaray ile anılan Joao Mario, kulübü tarafından Lokomotiv Moskova takımına kiralanmıştı. Yeni sezon Inter kadrosunda düşünülmeyen Portekizli oyuncu kulüplere önerildi bilgisi sonrasında Galatasaray atağa geçti.


Galatasaray’ın yanı sıra İngiltere’den West Ham, Leeds United, Newcastle United, İspanya’dan Valencia ve Real Betis takımları Joao Mario’yu isteyen kulüpler olarak açıklandı.

2016 yılında 40 milyon Euro bonservisle Inter’in yolunu tutan Joao Mario daha sonrasında West Ham ve Lokomotiv Moskova takımlarına kiralandı. Inter’de 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldız yeni sezon takım kadrosunda yer almayacağı için takımlara önerildi.

27 yaşında Angola asıllı Portekizli oyuncu milli takımın formasını 46 maçta terletti. Inter oyuncu için 13 milyon Euro istediğini ise açıkladı.

 



Son Güncelleme: 22.09.2020 14:56
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Anahtar Kelimeler:
İnterGalatasarayJoao Mario
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