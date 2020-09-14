Galatasaray'da orta sahanın bir numaralı adayı Pastore!

Transfer sezonunun başından beri takımda ki yüksek maaşlı oyuncuları göndermeye çalışan Galatasaray’da Belhanda’ya talip çıkması yönetimi memnun etti. Bonservisi ile birlikte satılması gündemde olan Belhanda yerine orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray ise dünyaca ünlü yıldız Pastore’yi kadrosuna katmak istiyor.

Orta sahada eksikleri olmasına rağmen yaz transfer döneminin sessiz takımlarından olan Galatasaray ilk olarak orta sahaya Etebo transferini yapmıştı. Lige 3 puanla başlayan Aslan’da orta saha transferi yapılmaya devam edilecek denildi. Belhanda’nın bonservisi ile satılması sonrasında orta sahada açılacak boşluğu yıldız oyuncular ile doldurmak isteyen Galatasaray radarına Pastore’yi aldı.

Belhanda Katar’a gidecek

Aldığı yüksek maaş nedeni ile indirim talep edilmesine rağmen teklifleri kabul etmediği için yönetimle arası bozulan ve takımla arası bozulan Belhanda’nın takımdan gönderilmesi için menajeri ile görüşmeler devam ederken Belhanda’ya talip Katar’dan geldi.

Gelen talipleri değerlendirmeye alan Galatasaray’da Avrupa’dan da teklifler olsa da en büyük teklif Katar’dan geldi. Belhanda’nın Katar’a gitmeyi kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtiliyor.

Belhanda gidiyor Pastore geliyor

Belhanda’nın satışı sonrasında orta sahaya dünya yıldızı bir transfer yapmak isteyen Galatasaray’ın en büyük adayı Pastore oldu. Roma’da gösterdiği performans ile yeni sezon kadro planlamasında olmayan Pastore menajeri aracılığı ile takım aramaya başladı. Yapılan açıklamalara göre Pastore’ye en iyi teklifi yapacak olan takım Galatasaray olarak açıklandı.