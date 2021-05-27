Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Marcus!

Gelecek sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray’da sol kanat için Marcus ismi gündemde Onyekuru’nun yerine alınması planlanan Marcus için girişimlere başlandığı açıklandı.
Portekiz 2. Lig takımlarından Feirense’de forma giyen Marcus sezonda çıktığı 26 maçta 11 gol 2 asistlik performans sergilerken Galatasaray Scoutları tarafından büyük beğeni topladı. 1 Milyon Euro bonservisi olan Marcus için teklif yapıldığı iddia edildi.
Golcü Solak
Feirense altyapısından yetişen Marcus profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra Nijerya Milli takımına yükselen Marcus adından söz ettirmeye devam ediyor. 2023’e kadar Feirense’de sözleşmesi bulunan oyuncunun 26 maçta 11 gol katkısı sağlarken aynı zamanda 2 asistlik performans sergiledi.