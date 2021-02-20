Galatasaray'da Onyekuru ve Mohammed'in bonservis ücreti Diagne'den gelecek

Galatasaray devre arasında kadrosuna Mostafa Mohammed ve Henry Onyekuru’yu kiralık olarak katmıştı. Bu iki oyuncunun sezon sonunda ödenmesi gereken bonservis ücretleri bulunuyor.

Sarı kırmızılı yönetim devre arasında West Bromwich Albion’a kiralanan Diagne’den gelecek parayla bu iki oyuncunun bonservisini ödeme planı yapıyor. Galatasaray sezon sonunda Onyekuru için Monaco kulübüne 3.6, Mohammed için Zamalek kulübüne 3.3 olmak üzere toplamda 6.9 milyon Euro ödeme yapacak.

Diagne’den iki farklı bonservis gelebilir

Galatasaray yönetimi devre arasında iki sezon önce 10 milyon Euro bedelle Kasımpaşa’dan transfer ettiği Mbaya Diagne’yi İngiliz ekibi West Bromwich Albion’a kiraladı. Kiralık sözleşmesindeki iki maddeye göre West Brom’un kümede kalması durumunda Diagne için Galatasaray’a 6 milyon Euro bonservis vereceği yönünde.

Eğer West Brom küme düşerse Diagne için Galatasaray’ın kasasına 4.5 milyon Euro bonservis girecek. Sarı kırmızılı yönetim her iki şekilde de gelecek parayla iki genç oyuncunun bonservis ödemesini yapacak.