İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Galatasaray'da Onyekuru ve Mohammed'in bonservis ücreti Diagne'den gelecek

Galatasaray’ın devre arasında kiralık olarak takıma kattığı Onyekuru ve Mohammed’in bonservisinde kilit isim Mbaya Diagne oldu. Diagne’nin bonservisinde ise iki farklı durum bulunuyor.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:34
Galatasaray'da Onyekuru ve Mohammed'in bonservis ücreti Diagne'den gelecek
Takip Et:

Galatasaray devre arasında kadrosuna Mostafa Mohammed ve Henry Onyekuru’yu kiralık olarak katmıştı. Bu iki oyuncunun sezon sonunda ödenmesi gereken bonservis ücretleri bulunuyor.

Sarı kırmızılı yönetim devre arasında West Bromwich Albion’a kiralanan Diagne’den gelecek parayla bu iki oyuncunun bonservisini ödeme planı yapıyor. Galatasaray sezon sonunda Onyekuru için Monaco kulübüne 3.6, Mohammed için Zamalek kulübüne 3.3 olmak üzere toplamda 6.9 milyon Euro ödeme yapacak.

Diagne’den iki farklı bonservis gelebilir

Galatasaray yönetimi devre arasında iki sezon önce 10 milyon Euro bedelle Kasımpaşa’dan transfer ettiği Mbaya Diagne’yi İngiliz ekibi West Bromwich Albion’a kiraladı. Kiralık sözleşmesindeki iki maddeye göre West Brom’un kümede kalması durumunda Diagne için Galatasaray’a 6 milyon Euro bonservis vereceği yönünde.

Eğer West Brom küme düşerse Diagne için Galatasaray’ın kasasına 4.5 milyon Euro bonservis girecek. Sarı kırmızılı yönetim her iki şekilde de gelecek parayla iki genç oyuncunun bonservis ödemesini yapacak.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiagneMohammedOnyekuruGalatasarat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eintracht Frankfurt forması giyen Younes, Fatih Saraçoğlu'nu andı
Eintracht Frankfurt forması giyen Younes, Fatih Saraçoğlu'nu andı
Yunan pivot Kosta Koufos, Olympiacos'a transfer oldu
Yunan pivot Kosta Koufos, Olympiacos'a transfer oldu
Alanyaspor Galatasaray karşılaşmasında Fernando Muslera şov yaptı!
Alanyaspor Galatasaray karşılaşmasında Fernando Muslera şov yaptı!
Real Madrid, Valladolid'e konuk oluyor
Real Madrid, Valladolid'e konuk oluyor
Liverpool’u mağlup eden Everton, derbide gülen taraf oldu
Liverpool’u mağlup eden Everton, derbide gülen taraf oldu
Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'yi sevindiren haber geldi!
Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'yi sevindiren haber geldi!

Popüler Haberler

İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 yılında öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 kaç öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri
ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Sağlık Bakanlığı 81 şehirde bulunan hastanelere 12 Bin işçi alımı yapacak!
Asgari Ücret 2020 öngörülen rakam ne kadar? Asgari ücret için toplantıları ne zaman başlayacak?
LÖSEV gönüllüsü nasıl olunur? LÖSEV gönüllü sorumlulukları nelerdir?
Şokta bu hafta 12 Şubat – 19 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filmi Netflix'te yayınlanacak mı?
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı?
ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınavları ne zaman yapılacak?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
20 Şubat 2021 Cumartesi Reyting sonuçları dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.