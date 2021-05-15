Galatasaray’da Onyekuru şoku yaşanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 42. haftasına, yani son haftasına girilirken şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Spor Toto Süper Lig’de üst sıralardaki takımların şampiyonluk mücadelesi büyük bir rekabete sahne olurken, alt sıralardaki takımların ligde kalma mücadeleleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Ligin son haftasına lider Beşiktaş’ın arkasında, ikinci sırada girenile Beşiktaş’ın puan durumu şu an eşit durumda yer alıyor. Lider Beşiktaş, iki averaj farkı ile Galatasaray’ın önünde bulunuyor.

Beşiktaş, son hafta mücadelesinde İzmir ekibi Göztepe deplasmanına konuk olurken, Galatasaray kendi evinde yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig’de şampiyonluk son haftaya gizlendi. Süper ligde şampiyon son hafta belli olacak. Yeni Malatyaspor maçı öncesinde kadrosunda eksik istemeyen Fatih terim, Onyekuru’nun sakatlanması sonrasında büyük bir şok yaşadım. Galatasaray’da yeni Malatyaspor maçı öncesinde Onyekuru şoku yaşanıyor.