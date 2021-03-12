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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan neden oynamıyor, sakat mı?

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olan Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan kadroya alınmadı. Hem Galatasaraylılar hem de futbolseverler, Oğulcan Çağlayan’ın neden kadroya alınmadını merak ediyor. Oğulcan Çağlayan neden kadroya alınmadı? Oğulcan Çağlayan sakat mı?

12 Mart 2021 Cuma 22:05
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan neden oynamıyor, sakat mı?
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Spor Toto Süper Lig’de zirve mücadelesi veren ve şampiyon olmak isteyen Galatasaray, 30. haftada Kayserispor’a konuk olacak. 13 Mart Cumartesi günü oynanacak maç için Kayseri’ye giden Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan maç kadrosunda yer almadı. Oğulcan Çağlayan’ın kadroda yer almamasının sebebini başta Galatasaraylı taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever merak ediyor.

Oğulcan Çağlayan neden kadroda yok?

Çaykur Rizespor’da olaylı bir şekilde ayrılan ve bu ayrılıktan dolayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndan 3 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, bu cezasını tamamlamasına rağmen Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı. Oğulcan Çağlayan’ın herhangi bir sakatlığı bulunmazken, teknik direktör Fatih Terim’in kararı doğrultusunda kadroya alınmadığı öğrenildi. Bu sezon 13 maçta görev alan ve 3 gol, 1 asistlik katkı veren Oğulcan Çağlayan, görev verilmesi halinde bir sonraki hafta takımdaki yerini alabilecek.

Galatasaray’ın Kayseri’ye götürdüğü oyuncular



Son Güncelleme: 12.03.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayOğulcan çağlayan
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