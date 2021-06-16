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Galatasaray'da Mustafa Muhammed şoku: 'Bırakın gideyim'

Galatasaray'ın ocak ayı transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği Mustafa Muhammed ile ilgili şok yaşanıyor. Tokyo Olimpiyatlarına katılmak isteyen Muhammed olimpiyatlara katıldığı durumlarda Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını kaçıracak.

16 Haziran 2021 Çarşamba 18:43
Galatasaray'da Mustafa Muhammed şoku: 'Bırakın gideyim'
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Galatasaray’da son günlerde yaşanana Mustafa Muhammed krizi kulüp ve oyuncuyu karşı karşıya getirdi. Görüşmelerin halen devam ettiği açıklanırken Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçlarının Tokyo Olimpiyatlarının aynı tarihe gelmesi kulüp ve oyuncuyu karşı karşıya getirdi.

Olimpiyatlar Muhammed’in kafasını karıştırdı

Mısır milli takımında oynamak isteyen Mustafa Muhammed aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında da oynamak istediği için arada kaldı. Mısır milli takımından olimpiyatlar için teklif alması sonrasında oyuncu ne yapacağını bilmediğini açıkladı.

Giderse Şampiyonlar Ligi maçında yok

23 yaşında ki Mısırlı yıldız golcünün Tokyo Olimpiyatlarında Mısır milli takımında yer alırsa Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’in 2. Ön eleme karşılaşmalarında oynayamayacak.

Galatasaray’dan izin isteyecek

İstanbul’a gelmesi beklenen Mustafa Muhammed’in olimpiyatlarda Mısır forması giyebilmek için Galatasaray’dan izin isteyeceği belirtildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme karşılaşmalarını 20 – 21 Temmuz tarihinde oynarken Mısır milli takımı Tokyo Olimpiyatlarında 22 Temmuz’da İspanya ile karşılaşacak.

 


Son Güncelleme: 16.06.2021 18:43
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