Galatasaray'da Mustafa Muhammed şoku: 'Bırakın gideyim'

Galatasaray’da son günlerde yaşanana Mustafa Muhammed krizi kulüp ve oyuncuyu karşı karşıya getirdi. Görüşmelerin halen devam ettiği açıklanırken Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçlarının Tokyo Olimpiyatlarının aynı tarihe gelmesi kulüp ve oyuncuyu karşı karşıya getirdi.

Olimpiyatlar Muhammed’in kafasını karıştırdı

Giderse Şampiyonlar Ligi maçında yok

Mısır milli takımında oynamak isteyen Mustafa Muhammed aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında da oynamak istediği için arada kaldı. Mısır milli takımından olimpiyatlar için teklif alması sonrasında oyuncu ne yapacağını bilmediğini açıkladı.

23 yaşında ki Mısırlı yıldız golcünün Tokyo Olimpiyatlarında Mısır milli takımında yer alırsa Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’in 2. Ön eleme karşılaşmalarında oynayamayacak.

Galatasaray’dan izin isteyecek

İstanbul’a gelmesi beklenen Mustafa Muhammed’in olimpiyatlarda Mısır forması giyebilmek için Galatasaray’dan izin isteyeceği belirtildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme karşılaşmalarını 20 – 21 Temmuz tarihinde oynarken Mısır milli takımı Tokyo Olimpiyatlarında 22 Temmuz’da İspanya ile karşılaşacak.