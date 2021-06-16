Galatasaray'da Mustafa Muhammed şoku: 'Bırakın gideyim'

Galatasaray’da son günlerde yaşanana Mustafa Muhammed krizi kulüp ve oyuncuyu karşı karşıya getirdi. Görüşmelerin halen devam ettiği açıklanırken Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçlarının Tokyo Olimpiyatlarının aynı tarihe gelmesi kulüp ve oyuncuyu karşı karşıya getirdi.
Olimpiyatlar Muhammed’in kafasını karıştırdı
Giderse Şampiyonlar Ligi maçında yok
23 yaşında ki Mısırlı yıldız golcünün Tokyo Olimpiyatlarında Mısır milli takımında yer alırsa Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’in 2. Ön eleme karşılaşmalarında oynayamayacak.
Galatasaray’dan izin isteyecek
İstanbul’a gelmesi beklenen Mustafa Muhammed’in olimpiyatlarda Mısır forması giyebilmek için Galatasaray’dan izin isteyeceği belirtildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme karşılaşmalarını 20 – 21 Temmuz tarihinde oynarken Mısır milli takımı Tokyo Olimpiyatlarında 22 Temmuz’da İspanya ile karşılaşacak.