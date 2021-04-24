Galatasaray'da Mustafa Muhammed müjdesi verildi

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Mısır’ın Zamalek ekibinden transfer ettiği Mustafa Muhammed’in Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Maçlarda takımını yalnız bırakan Muhammed’in sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor.

Antalya kampına dahil edilen Mustafa Muhammed karantina sürecini tamamlayarak antrenmanlara çıkmaya başlayacak. Galatasaray takımı tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte oyuncunun 37. Haftada Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor maçında oyunda olması bekleniyor.