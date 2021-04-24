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Galatasaray'da Mustafa Muhammed müjdesi verildi

Ara transfer döneminde takıma katılan ve performansı ile adından söz ettiren Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mustafa Muhammed'in karantina sürecinin tamamlandığı açıklandı. Açıklananlar sonrasında taraftarlar Mustafa Muhammed'in sahalara ne zaman döneceğini araştırmaya başladı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 20:57
Galatasaray'da Mustafa Muhammed müjdesi verildi
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Galatasaray’ın ara transfer döneminde Mısır’ın Zamalek ekibinden transfer ettiği Mustafa Muhammed’in Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Maçlarda takımını yalnız bırakan Muhammed’in sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor.

Antalya kampına dahil edilen Mustafa Muhammed karantina sürecini tamamlayarak antrenmanlara çıkmaya başlayacak. Galatasaray takımı tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte oyuncunun 37. Haftada Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor maçında oyunda olması bekleniyor.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 20:57
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMustafa MuhammedMüjdeSahalara Dönüş
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