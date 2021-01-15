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Galatasaray'da Muslera müjdesi! Sahalara dönüş tarihi verildi!

Geçtiğimiz sezon Rizespor maçında ayak bileği kırılan ve sezonu kapatan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera için müjdeli haber verildi. Takımla antrenmanlara çıkan Muslera'nın sahalara ne zaman döneceği ise açıklandı.

15 Ocak 2021 Cuma 15:57
Galatasaray'da Muslera müjdesi! Sahalara dönüş tarihi verildi!
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Geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor maçında ayağından sakatlanan ve sezonu kapatan Galatasaray kalecisi Fenando Muslera için tarih verildi. Sakatlığı atlattığı ve ligin ikinci yarısında sahalara döneceği belirtilen Muslera için bekleyiş sürüyor.

Özel tedavi ve bireysel antrenmanlar sonucunda sağlığına yavaş yavaş kavuşan Fenando Muslera’nın takımla birlikte antrenmanlara katıldığı açıklandı.

Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Muslera’nın takımla çalışmaları başlaması Fatih Terim’i sevindirdi. Uzun süredir sakatlığı ile boğuşan ve iyileşen Muslera’nın ne zaman maçlara çıkmaya başlayacağı ise merak ediliyor.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 15:57
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMusleraMüjdeDönüyor
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