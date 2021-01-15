Galatasaray'da Muslera müjdesi! Sahalara dönüş tarihi verildi!

Geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor maçında ayağından sakatlanan ve sezonu kapatan Galatasaray kalecisi Fenando Muslera için tarih verildi. Sakatlığı atlattığı ve ligin ikinci yarısında sahalara döneceği belirtilen Muslera için bekleyiş sürüyor.

Özel tedavi ve bireysel antrenmanlar sonucunda sağlığına yavaş yavaş kavuşan Fenando Muslera’nın takımla birlikte antrenmanlara katıldığı açıklandı.

Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Muslera’nın takımla çalışmaları başlaması Fatih Terim’i sevindirdi. Uzun süredir sakatlığı ile boğuşan ve iyileşen Muslera’nın ne zaman maçlara çıkmaya başlayacağı ise merak ediliyor.