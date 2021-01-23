Galatasaray'da Mostafa Mohammed transferinden vazgeçti!

Galatasaray’ın ocak ayı ara transfer döneminin başından beri takip ettiği ve kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği forvet oyuncusu Mostafa Mohammed transfer görüşmelerinin iptal edildiği açıklandı.

23 yaşında ki Zamalek forması giyen santrafor için takımı 6 milyon Euro isterken Zamalek kulübü ile görüşmelerin devam ettiği geçtiğimiz günlerde aktarılmıştı. Mısırlı ekip 5.5 milyon Euro’dan aşağı inmeyeceğini açıkladıktan sonra Galatasaraylı yöneticilerin transfere son noktayı koyduğu açıklandı.

Galatasaray Mohammed için Zamalek’e 1.5 yıllık kira için 1.5 milyon, satın alma opsiyonununda 4 milyon Euro olması konusunda teklif yapmıştı.