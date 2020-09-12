Galatasaray'da menajerlere verilen ücretler tartışma yarattı!

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray’ın Elabdellaouid’nin menajeri Mikail Adampour’a 2 milyon 175 bin Euro ve Emre Kılınç’ın menajeri William D ‘Avila’ya 1 milyon 50 bin Eruo ödendiğine dair belgelerin sosyal medya da paylaşılması sonrasında taraftardan ve pek çok kişiden tepki çekti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamalar sonrasında verilen ücretlerin doğru olduğu belirtilirken kimin köstebek olduğu konusunda kulüp yönetimi tarafından araştırma yapıldığı belirtildi.

Tartışmalar devam ediyor

Galatasaray’ın sadece menajerlere 3.2 milyon Euro para ödemesinin büyük tartışma yaratması sonrasında belgelerin doğru olduğu aktarıldı.

Başka belgeler çıkacak

Galatasaray yönetimi yaptığı açıklamalarda basına sızan belgelerin TFF’den değil direkt olarak Galatasaray içinden çıktığı belirtilerek, bunları yapan kişi yönetime ait diğer belgeleri sızdırabilir açıklaması yapıldı. Yönetim köstebek avına çıktığını da belirtti.