İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Galatasaray’da Mayıs sonunda yapılacak başkanlık seçimi iptal edildi

Galatasaray Spor Kulübü, Mayıs sonunda yapılacak olan başkanlık seçiminin iptal edildiğini açıkladı. Pandemi koşulları nedeniyle bu kararın alındığını açıklayan Galatasaray, uygun olan en kısa süre içerisinde seçimin gerçekleşeceğini bildirdi. İşte Galatasaray’dan başkanlık seçimi ile ilgili yapılan açıklamanın tamamı...

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:03
Galatasaray’da Mayıs sonunda yapılacak başkanlık seçimi iptal edildi
Takip Et:

Galatasaray’da seçim iptal edildi. Galatasaray Spor Kulübü, Mayıs ayının sonunda yapılması beklenen başkanlık seçiminin iptal edildiğini duyurdu. Pandemi koşullarından dolayı seçimin iptal edildiğini duyuran Galatasaray, pandemi koşullarının elverişli hale gelmesinin hemen ardından seçimin yapılacağını açıkladı. Bu açıklmanın ardından Galatasaray taraftarının merakla beklediği seçim, Mayıs ayında yapılamayacak. Seçimin en geç Eylül ayından önce yapılması bekleniyor.

Galatasaray’da şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık seçiminde aday olacaklarını duyurmuştu. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in de seçimde tekrar aday olması beklenmekte. İşte Galatasaray'ın başkanlık seçiminin iptal olması ile ilgili yaptığı açıklamanın tamamı...




Son Güncelleme: 06.05.2021 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBaşkanlık SeçimiSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle Chelsea Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Chelsea Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Chelsea Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Chelsea Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
TFF'den Şaşırtan Karar Geldi. Gerçekler Ortaya Çıkıyor
TFF'den Şaşırtan Karar Geldi. Gerçekler Ortaya Çıkıyor
Chelsea-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş sakatlıkları derbiye kadar onarabilecek mi?
Beşiktaş sakatlıkları derbiye kadar onarabilecek mi?
Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?
Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?
Ricardo Gomes Fenerbahçe maçında neden oyuna girmedi?
Ricardo Gomes Fenerbahçe maçında neden oyuna girmedi?

Popüler Haberler

Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz 28. bölümü Kanal D
Kuruluş Osman dizisi 57. bölüm tek parça izle - ATV canlı yayın izle 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Masumiyet 11. bölüm izle tek parça! ATV Masumiyet son bölüm kesintisiz izle
Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak? Masumlar Apartmanı sezon finalinde yaşanacak?
Sadakatsiz dizisi sezon final tarihi belli oldu mu?
Baht Oyunu dizisi Ada kim? Cemre Baysel kim, kaç yaşında, sevgilisi var mı?
Neşe Erberk kim, kaç yaşında? Neşe Erbek anaokulu, çocukları ve hayatı
İbo Show 8 Mayıs günü yayınlanacak mı?
Benim Adım Melek canlı izle! TRT 1 Benim Adım Melek 64.bölüm tek parça izle! 5 Mayıs Çarşamba Benim Adım Melek son bölüm
Kayhan Yıldızoğlu kim, kaç yaşında? Kayhan Yıldızoğlu hayatı
MEK Kursları katılım şartları nelerdir? MEK katılımcıları ne kadar ödeme alıyor?
Cepte TEB 20.000 TL hızlı kredi
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Sadakatsiz beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Bu akşam hangi diziler var? 4 Mayıs 2021 Salı - Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklileri müjde. Ek ödemeler başladı mı?
Baht Oyunu dizisi oyuncuları kimler? Baht Oyunu ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!
Büşra Develi kimdir? Büşra Develi kaç yaşında, nereli?
Hıdırellez günü gül ağacına dilek nasıl ve saat kaçta tutulur? neler yapılmalıdır?
SGK duyurdu 48 yaşında emekli olunabilecek!
Kadın girişimcilere devlet desteği. KOSGEB 60.000 TL destek!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.