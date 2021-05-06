Galatasaray’da Mayıs sonunda yapılacak başkanlık seçimi iptal edildi

Galatasaray’da seçim iptal edildi. Galatasaray Spor Kulübü, Mayıs ayının sonunda yapılması beklenen başkanlık seçiminin iptal edildiğini duyurdu. Pandemi koşullarından dolayı seçimin iptal edildiğini duyuran Galatasaray, pandemi koşullarının elverişli hale gelmesinin hemen ardından seçimin yapılacağını açıkladı. Bu açıklmanın ardından Galatasaray taraftarının merakla beklediği seçim, Mayıs ayında yapılamayacak. Seçimin en geç Eylül ayından önce yapılması bekleniyor.

Galatasaray’da şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık seçiminde aday olacaklarını duyurmuştu. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in de seçimde tekrar aday olması beklenmekte. İşte Galatasaray'ın başkanlık seçiminin iptal olması ile ilgili yaptığı açıklamanın tamamı...