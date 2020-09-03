Transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray’da Marcao şoku yönetimi düşündürmeye başladı. Orta sahada eksiği olan Galatasaray’da merkez orta saha transferinin ne zaman yapılacağı merak edilirken stoper Marcao konusunda sorun yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesabı üzerinden Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’i takibe alan oyuncu bu hamlesi ile hem yönetimi hem de taraftarı düşündürmüştü.

Başka bir takımı takibe alması sonrasında takımdan gidecek mi sorusunun sorulmaya başlaması üzerine Marcao’nun bu hamleyi neden yaptığı ortaya çıktı.

Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray’dan 850 bin Euro maaş alan oyuncunun maaşından memnun olmayarak Galatasaray yetkililerinden zam istediği ancak yönetimin buna sıcak bakmadığı açıklandı. Bunun üzerine Newcastle United’i takibe alan Marcao hakkında gizli görüşme yaptığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Maaşından rahatsız

Geçtiğimiz sezon Portekiz temsilcisi Chaves’ten 4 milyon Euro karşılığında bonservisi ile satın alınan 24 yaşında ki oyuncunun maaşından rahatsız olduğu ve arttırım talep ettiği belirtildi.

Marcao gidecek mi?

2 yıl daha Galatasaray’da sözleşmesi bulunan ve yıllık 850 bin Euro maaş alan oyuncunun 900 bin Euro talep ettiği ancak talebinin reddedildiği belirtildi. Yaşanan olaylar sonrasında takımdan gitmeye sıcak bakan oyuncu ile ilgili herhangi bir temas bulunmuyor.