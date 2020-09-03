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Galatasaray'da Marcao şoku!

Geçtiğimiz sezon Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında satın alınan Marcao son günlerde maaşından memnun olmadığı için takımla görüşme talep etti. Talebinin reddedilmesi sonrasında Newcastle United'i takibe alan oyuncu hakkında takımdan ayrılacak mı spekülasyonları merak ediliyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 21:05
Galatasaray'da Marcao şoku!
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Transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray’da Marcao şoku yönetimi düşündürmeye başladı. Orta sahada eksiği olan Galatasaray’da merkez orta saha transferinin ne zaman yapılacağı merak edilirken stoper Marcao konusunda sorun yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesabı üzerinden Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’i takibe alan oyuncu bu hamlesi ile hem yönetimi hem de taraftarı düşündürmüştü.

Başka bir takımı takibe alması sonrasında takımdan gidecek mi sorusunun sorulmaya başlaması üzerine Marcao’nun bu hamleyi neden yaptığı ortaya çıktı.

Menajerinden açıklama geldi


Galatasaray’dan 850 bin Euro maaş alan oyuncunun maaşından memnun olmayarak Galatasaray yetkililerinden zam istediği ancak yönetimin buna sıcak bakmadığı açıklandı. Bunun üzerine Newcastle United’i takibe alan Marcao hakkında gizli görüşme yaptığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Maaşından rahatsız

Geçtiğimiz sezon Portekiz temsilcisi Chaves’ten 4 milyon Euro karşılığında bonservisi ile satın alınan 24 yaşında ki oyuncunun maaşından rahatsız olduğu ve arttırım talep ettiği belirtildi.

Marcao gidecek mi?

2 yıl daha Galatasaray’da sözleşmesi bulunan ve yıllık 850 bin Euro maaş alan oyuncunun 900 bin Euro talep ettiği ancak talebinin reddedildiği belirtildi. Yaşanan olaylar sonrasında takımdan gitmeye sıcak bakan oyuncu ile ilgili herhangi bir temas bulunmuyor.



Son Güncelleme: 03.09.2020 21:05
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMarcaoNewcastle United
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