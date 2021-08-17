Galatasaray’da Kerem’e saldıran Marcao antrenmanda yer almadı

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Randers ile karşılaşacak. 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi ilk antrenman bugün gerçekleşti.

Bugün gerçekleşen antrenmandayer almadı. Galatasaray’ın dün oynadığı Giresunspor maçında Marcao takım arkadaşı’e saldırmış ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Marcao hakkında henüz bir karar verilmese de teknik direktör Fatih Terim Marcao’yu antrenmana dahil etmedi. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu ise günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Teknik direktör Fatih Terim ve yönetim arasında yapılacak toplantının ardından Marcao hakkında karar verilmesi bekleniyor. Terim, Giresunspor maçının ardından gerekenin yapılacağını ve Marcao'nun takım arkadaşları ile tüm Galatasaray camiasından özür dileyeceğini ifade etmişti.