Galatasaray'da iç transfer harekatı başladı, sözleşmesi bitecek olan oyuncularla masaya oturulacak

Şampiyonluk yarışında kadrosuna kattığı 5 isimle iddialı konuma gelen Galatasaray’da yeni sezon öncesi sözleşmesi bitecek oyuncular gündemde. Sarı kırmızılı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 13 oyuncuyla ilgili kararını verdi. Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda bazı isimlerle yollar ayrılırken, bazı isimlerle yola devam edilecek.

Sözleşmesi bitecek olan isimlerden, Arda Turan, Donk,gibi isimlerle yeni sözleşme yapılacak. Öte yandan takımın önemli oyuncularından biri olan Marcao ile de yeni sözleşme yapılacak. Genç oyuncunun maaşına zam yapılırken, sözleşmesine 20 milyon Euro çıkış maddesi de eklenecek.

Sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba, Halil Dervişoğlu gibi oyuncuların performanslarına göre sezon sonunda karar verilecek. Ayrıca kiralık olarak forma giyen Etebo’nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına karar verildi.