İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Galatasaray'da iç transfer harekatı başladı, sözleşmesi bitecek olan oyuncularla masaya oturulacak

Devre arası transfer döneminde kadrosuna 5 ismi katan Galatasaray’da iç transfer harekatı başladı. Sarı kırmızılı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek 13 oyuncuyla ilgili kararını verdi.

14 Şubat 2021 Pazar 18:52
Galatasaray'da iç transfer harekatı başladı, sözleşmesi bitecek olan oyuncularla masaya oturulacak
Takip Et:

Şampiyonluk yarışında kadrosuna kattığı 5 isimle iddialı konuma gelen Galatasaray’da yeni sezon öncesi sözleşmesi bitecek oyuncular gündemde. Sarı kırmızılı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 13 oyuncuyla ilgili kararını verdi. Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda bazı isimlerle yollar ayrılırken, bazı isimlerle yola devam edilecek.

Sözleşmesi bitecek olan isimlerden Muslera, Arda Turan, Donk, Belhanda gibi isimlerle yeni sözleşme yapılacak. Öte yandan takımın önemli oyuncularından biri olan Marcao ile de yeni sözleşme yapılacak. Genç oyuncunun maaşına zam yapılırken, sözleşmesine 20 milyon Euro çıkış maddesi de eklenecek.

Sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba, Halil Dervişoğlu gibi oyuncuların performanslarına göre sezon sonunda karar verilecek. Ayrıca kiralık olarak forma giyen Etebo’nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına karar verildi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 18:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBelhandaEmre AkbabaMuslera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!
Galatasaray kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi!
Galatasaray kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi!
Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir
Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir
Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisi için çözümü buldu
Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisi için çözümü buldu

Popüler Haberler

Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Şubat 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
Evde bakım parası nasıl alınıyor, neye göre belirleniyor? 2021
Ptt kapıda ödeme sistemi ödeme nasıl oluyor? Ekstra ücret alınıyor mu?
Yetim maaşı ne kadardır? Yetim maaşı kimlere ne kadar süre ile ödenir? 2021 yetim maaşı alma şartları
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
50.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2021
Kredi notu nasıl hesaplanıyor? 2021 Banka ihtiyaç kredisi notu hesaplama
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Arka Sokaklar oyuncusu: Servet Karaca kimdir?
Yetimhane dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama yerbilimleri.mta.gov.tr
Sokağa çıkma yasağında mahalle marketleri ve bakkalları açık mı, kapalı mı?
İŞKUR ile 14 ilde bekçi alımı yapılacak! Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve başvuru adresi detayları
Maraşlı dizi Hilal karakteri kimdir?
Gönül Dağı Dizisi Dilek Karakteri Diziden Ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir?
EDHO Doğan baba kimdir? Kimsesiz Yaşar'ın babası Doğan baba kimdir?
Hekimoğlu dizisi bitti mi? Hekimoğlu erken final mi yaptı? Hekimoğlu yeniden başlayacak mı?
EDHO dizisindeki Ebru karakteri neden yok? Diziden ayrıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.