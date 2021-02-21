Galatasaray'da Halil Dervişoğlu takımla çalışmalara başladı

Süper Lig’in zirvesinde bulunan Galatasaray önümüzdeki hafta oynanacak BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı ekipte devre arasında kadroya katılan ancak koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Halil Dervişoğlu, takıma döndü.

Genç oyuncu Erzurumspor maçı hazırlıkları kapsamında bugün yapılan antrenmanda yer aldı. Öte yandan Alanyaspor maçında sahada olan oyuncular bugünü yenileme çalışmasıyla kapattı.

Sakatlar dönüyor

Antrenmanın ikinci bölümünde ise oyuncular dayanıklılık çalışması kapsamında çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenmanın sonunda ise yenileme ve soğuma hareketleri yapıldı.

Öte yandan bugünkü antrenmanda sakat olan Feghouli kondisyoner eşliğinde özel programla çalışmalarına devam etti. Yeni transfer Halil Dervişoğlu ise koronavirüsü atlatıp karantina sürecinin tamamlanmasının ardından takımla çalışmalara yeniden başladı.

Emre Taşdemir ve Saracchi’nin tedavileri devam ederken, her iki oyuncu da salonda özel olarak çalıştı.