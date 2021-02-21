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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu takımla çalışmalara başladı

Süper Lig’in 26.haftasında Alanyaspor’u 1-0’la geçen Galatasaray’da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı. Sarı kırmızılı ekipte yeni transfer Halil Dervişoğlu Erzurumspor maçı hazırlıklarıyla birlikte çalışmalara başladı.

21 Şubat 2021 Pazar 17:51
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu takımla çalışmalara başladı
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Süper Lig’in zirvesinde bulunan Galatasaray önümüzdeki hafta oynanacak BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı ekipte devre arasında kadroya katılan ancak koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Halil Dervişoğlu, takıma döndü.

Genç oyuncu Erzurumspor maçı hazırlıkları kapsamında bugün yapılan antrenmanda yer aldı. Öte yandan Alanyaspor maçında sahada olan oyuncular bugünü yenileme çalışmasıyla kapattı.

Antrenmanın ikinci bölümünde ise oyuncular dayanıklılık çalışması kapsamında çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenmanın sonunda ise yenileme ve soğuma hareketleri yapıldı.

Sakatlar dönüyor

Öte yandan bugünkü antrenmanda sakat olan Feghouli kondisyoner eşliğinde özel programla çalışmalarına devam etti. Yeni transfer Halil Dervişoğlu ise koronavirüsü atlatıp karantina sürecinin tamamlanmasının ardından takımla çalışmalara yeniden başladı.

Emre Taşdemir ve Saracchi’nin tedavileri devam ederken, her iki oyuncu da salonda özel olarak çalıştı.



Son Güncelleme: 21.02.2021 17:51
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Anahtar Kelimeler:
Halil DervişoğluGalatasaray
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