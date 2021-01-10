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Galatasaray'da gündem yeniden Trezeguet

Transfer harekatına başlayan Galatasaray’da gündem yeniden Trezeguet. Sarı kırmızılı yönetim Mısırlı oyuncuyla temasa geçti.

10 Ocak 2021 Pazar 02:40
Galatasaray'da gündem yeniden Trezeguet
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Transfer çalışmaları kapsamında bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’da liste belirlendi. Teknik direktör Fatih Terim ilk olarak Onyekuru’nun transfer edilmesini isterken, Onyekuru transferinin olumsuz sonuçlanması halinde Aston Villa forması giyen Trezeguet’in transfer edilmesini istedi.

Geçtiğimiz yılda transfer edilmesi gündeme gelen 26 yaşındaki Mısırlı oyuncu Aston Villa’da istediği forma şansın bulamıyor. Menajerler aracılığıyla oyuncunun durumu sorulurken Aston Villa cephesi oyuncunun transferinde kolaylık sağlayacaklarını sarı kırmızılı ekibe bildirdi. Trezeguet 2019 yılında Kasımpaşa’dan 10 milyon Euro bedelle Aston Villa’ya transfer olmuştu.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 02:40
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferAston Villa
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