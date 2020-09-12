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Galatasaray'da gözler Javier Pastore'de

Galatasaray'da gözler Javier Pastore transferine çevrildi. Galatasaray yönetiminin Pastore için Roma'ya teklif yaptığı iddia edildi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 16:48
Galatasaray'da gözler Javier Pastore'de
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Galatasaray yönetimi orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımda Belhanda’nın durumu belirsizliğini korurken, yönetim yeni bir ismi gündemine aldı. Galatasaray’ın son olarak Roma’da top koşturan Javier Pastore için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.


ASpor tarafından yapılan haberde Galatasaray’ın Javier Pastore için Roma’ya teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Ayrıca Belhanda’nın transfer olması durumunda Pastore’nin orta sahadaki boşluğu dolduracağı belirtildi. Roma Arjantinli oyuncunun transferi için onay verdi. Ayrıca bir kiralama durumunda Pastore’nin maaşının bir bölümünün Roma tarafından ödeneceği konuşuluyor.

Galatasaray’da Belhanda’nın Katar’dan teklif aldığı ve yönetimin de bu transfere olumlu yaklaşması bekleniyor. Javier Pastore geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 15 maçta forma giymişti ve çıktığı maçlarda 1 asistlik katkı sağlamıştı.



Son Güncelleme: 12.09.2020 16:48
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayJavier PastoreRoma
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