Galatasaray'da genç oyuncu Erkan Süer kiralanacak

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren’da kadro şekilleniyor. Transfer çalışmalarına devam eden yönetim bir yandan da kadroyu boşaltmaya çalışıyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden biri de geçen sezon’dan transfer edilen genç oyuncuoldu.

Teknik Direktör Fatih Terim genç oyuncunun performansından memnun kalsa da oyuncunun gelişimi adına oynayabileceği bir takıma kiralanmasına karar verdi. Genç oyuncunun Süper Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük’e veya eski takımı Boluspor’a gitmesi bekleniyor.