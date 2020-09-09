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Galatasaray'da genç oyuncu Erkan Süer kiralanacak

Galatasaray genç isimleri kiralamaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte geçen sezon Boluspor’dan kiralanan genç oyuncu Erkan Süer’in kiralanmasına karar verildi. 19 yaşındaki oyuncuya iki takım talip oldu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 19:10
Galatasaray'da genç oyuncu Erkan Süer kiralanacak
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da kadro şekilleniyor. Transfer çalışmalarına devam eden yönetim bir yandan da kadroyu boşaltmaya çalışıyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden biri de geçen sezon Boluspor’dan transfer edilen genç oyuncu Erkan Süer oldu.

Teknik Direktör Fatih Terim genç oyuncunun performansından memnun kalsa da oyuncunun gelişimi adına oynayabileceği bir takıma kiralanmasına karar verdi. Genç oyuncunun Süper Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük’e veya eski takımı Boluspor’a gitmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 09.09.2020 19:10
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Anahtar Kelimeler:
Erkan SüerGalatasarayBoluspor
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