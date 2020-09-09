Galatasaray'da genç oyuncu Erkan Süer kiralanacak

09 Eylül 2020 Çarşamba 19:10
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray
’da kadro şekilleniyor. Transfer çalışmalarına devam eden yönetim bir yandan da kadroyu boşaltmaya çalışıyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden biri de geçen sezon Boluspor
’dan transfer edilen genç oyuncu Erkan Süer
oldu.
Teknik Direktör Fatih Terim genç oyuncunun performansından memnun kalsa da oyuncunun gelişimi adına oynayabileceği bir takıma kiralanmasına karar verdi. Genç oyuncunun Süper Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük’e veya eski takımı Boluspor’a gitmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 09.09.2020 19:10
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