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Galatasaray'da Feghouli'ye iki İtalyan kulübünden teklif

Maaş kısıtlamasına gitme hazırlığı yapan Galatasaray, Feghouli ile yollarını ayırmakta kararlı. Feghouli'ye iki İtalyan kulübünden teklif olduğu öğrenildi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:18
Galatasaray'da Feghouli'ye iki İtalyan kulübünden teklif
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Maaş bütçesinde azalmaya gitme planları yapan Galatasaray, Sofiane Feghouli’yi gözden çıkardı. Feghouli ile yolların ayrılacağı iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte Lazio ile Sampdoria’nın Cezayirli yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi. Her iki kulübün de yetenekli futbolcunu 1 yıllığına kiralamak istediği belirtiliyor.

Feghouli’nin yüksek maaşının transfer konusunda engel oluşturduğu vurgusu yapılırken, Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Mitroglou ile Diagne kiralamalarında olduğu gibi Feghouli’nin maaşının bir kısmını karşılamak suretiyle kiralama yoluna gidebileceği belirtiliyor.



Son Güncelleme: 12.08.2020 22:18
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Anahtar Kelimeler:
Sofiane FeghouliGalatasaray
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