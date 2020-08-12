Galatasaray'da Feghouli'ye iki İtalyan kulübünden teklif

Maaş bütçesinde azalmaya gitme planları yapan’yi gözden çıkardı. Feghouli ile yolların ayrılacağı iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte Lazio ile Sampdoria’nın Cezayirli yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi. Her iki kulübün de yetenekli futbolcunu 1 yıllığına kiralamak istediği belirtiliyor.

Feghouli’nin yüksek maaşının transfer konusunda engel oluşturduğu vurgusu yapılırken, Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Mitroglou ile Diagne kiralamalarında olduğu gibi Feghouli’nin maaşının bir kısmını karşılamak suretiyle kiralama yoluna gidebileceği belirtiliyor.