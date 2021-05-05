Galatasaray'da Ezgjan Alioski transferinde son dakika gelişmeleri!

Süper Lig’in son haftalarının gelmesi ile birlikte takımlar gelecek sezon hazırlıklarına hız verdi. Beklerde eksiği olan Galatasaray ise bek arayışlarına başlarken sezon sonunda sözleşmesi son bularak RB Leipzig’e dönmesine kesin gözü ile bakılan Marcelo Saracchi’nin yerine düşünülen isimler açıklandı.

Galatasaray bek arayışlarına devam ederken İngiliz basını Leeds United ekibinde forma giyen’nin Galatasaray ile görüştüğünüetti.

Özel haber olarak paylaşılan haber sonrasında Kuzey Makedonyalı oyuncunun gelecek yaz sezonunda takımdan ayrılacağı kesin olarak açıklanırken Alioski’nin takımdan ayrılması durumunda Galatasaray’ın yolunu tutacağı belirtildi.

Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 29 yaşında ki Kuzey Makedonyalı oyuncu 2020 – 2021 sezonunda 34 resmi maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.