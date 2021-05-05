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Galatasaray'da Ezgjan Alioski transferinde son dakika gelişmeleri!

İngiliz basınında adı son dönemlerde Galatasaray ile anılan bek oyuncusu Ezgjan Alioski ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen Alioski'nin Galatasaray ile anlaşabileceği iddia edildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:55
Galatasaray'da Ezgjan Alioski transferinde son dakika gelişmeleri!
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Süper Lig’in son haftalarının gelmesi ile birlikte takımlar gelecek sezon hazırlıklarına hız verdi. Beklerde eksiği olan Galatasaray ise bek arayışlarına başlarken sezon sonunda sözleşmesi son bularak RB Leipzig’e dönmesine kesin gözü ile bakılan Marcelo Saracchi’nin yerine düşünülen isimler açıklandı.

Galatasaray bek arayışlarına devam ederken İngiliz basını Leeds United ekibinde forma giyen Ezgjan Alioski’nin Galatasaray ile görüştüğünü iddia etti.

Özel haber olarak paylaşılan haber sonrasında Kuzey Makedonyalı oyuncunun gelecek yaz sezonunda takımdan ayrılacağı kesin olarak açıklanırken Alioski’nin takımdan ayrılması durumunda Galatasaray’ın yolunu tutacağı belirtildi.

Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 29 yaşında ki Kuzey Makedonyalı oyuncu 2020 – 2021 sezonunda 34 resmi maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:55
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBekTransferLeed UnitedMarcelo SaracchiEzgjan AlioskiGelişmeIddia
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