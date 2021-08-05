Galatasaray’da Erik Sviatchenko atağı

Yeni sezon öncesinde eksiklerini gidermeye çalışan’da yabancı stoper arayışları devam ediyor. Tanganfa, Ahmedhodzic ve Bazoer gibi isimleri gündemine alan sarı kırmızılılar son olarak Danimarkalı stoper Sviatchenko’yu gündemine aldı.

Midtjylland forması giyen 29 yaşındaki oyuncu daha önce Trabzonspor’un da gündemine gelmişti. Galatasaray scout ekibinin sunduğu oyuncu Terim’in de onayını aldı. Sarı kırmızılı yönetim tecrübeli stoper için kulübüyle görüşmelere başladı.