Galatasaray'da Edin Dzeko bombası

Radamel Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar, Diagne’nin takımdan ayrılma durumlarının ardından golcü arayışlarına başlayan Galatasaray’da Dzeko ismi gündeme geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Murat Erdoğan Edin Dzeko hakkında açıklamalarda bulundu.
İlk görüşmede mali şartların zor olduğu görülse de iki tarafın ikinci bir görüşme yapabileceği de söyleniyor. Galatasaray’da Falcao ve Diagne’nin takımdan ayrılması halinde Dzeko için bütçe açılabilir ve bu transfer gerçekleşebilir.
Son Güncelleme: 27.01.2021 00:15