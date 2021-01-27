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Galatasaray'da Edin Dzeko bombası

Golcü arayışında olan Galatasaray’da Edin Dzeko iddiası. Roma forması giyen Bosna Hersekli oyuncu için harekete geçildi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:15
Galatasaray'da Edin Dzeko bombası
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Radamel Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar, Diagne’nin takımdan ayrılma durumlarının ardından golcü arayışlarına başlayan Galatasaray’da Dzeko ismi gündeme geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Murat Erdoğan Edin Dzeko hakkında açıklamalarda bulundu.

Murat Erdoğan Teknik Direktör Fatih Terim’in Bosnalı oyuncuyu takımda görmek istediğini ifade etti. Öte yandan Roma teknik direktörü Fonseca ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Roma’dan ayrılmak isteyen golcü oyuncunun temsilcileri ile de görüşme yapıldığını ifade eden Murat Erdoğan, transferin zor olduğunu da söyledi.

İlk görüşmede mali şartların zor olduğu görülse de iki tarafın ikinci bir görüşme yapabileceği de söyleniyor. Galatasaray’da Falcao ve Diagne’nin takımdan ayrılması halinde Dzeko için bütçe açılabilir ve bu transfer gerçekleşebilir.



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:15
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DzekoGalatasaray
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