Galatasaray’da Cicaldau ve Morutan’ın ardından bir Rumen daha

Galatasaray’da sezon başında başlayan gençleştirme operasyonu devre arasında da devam edecek. Scout ekibi bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, listeye bir Rumen oyuncu daha eklendi. Yaz transferinde Cicaldau ile Morutan’ı kadrosuna katan Galatasaray’da bir genç Rumen daha listeye alındı.

Sezon sonunda Babel ve Feghouli’nin sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle kanat bölgesine altenatif isimleri araştıran Galatasaray’da Cicaldau’nun Craiova’dan takım arkadaşı Andrei Ivan listeye alındı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 11 maçta 4 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi. Genç oyuncu her iki kanadın yanı sıra forvet bölgesinde de forma giyebiliyor. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan genç Rumen için Galatasaray devre arasında görüşme yapacak.