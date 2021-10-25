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Galatasaray’da Cicaldau ve Morutan’ın ardından bir Rumen daha

Sezon başında takımı gençleştiren Galatasaray’da gençleştirme operasyonu devre arasında da devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte devre arası için bir Rumen oyuncu daha listeye alındı. Fatih Terim genç oyuncunun transfer edilmesini istedi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:47
Galatasaray’da Cicaldau ve Morutan’ın ardından bir Rumen daha
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Galatasaray’da sezon başında başlayan gençleştirme operasyonu devre arasında da devam edecek. Scout ekibi bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, listeye bir Rumen oyuncu daha eklendi. Yaz transferinde Cicaldau ile Morutan’ı kadrosuna katan Galatasaray’da bir genç Rumen daha listeye alındı.

Sezon sonunda Babel ve Feghouli’nin sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle kanat bölgesine altenatif isimleri araştıran Galatasaray’da Cicaldau’nun Craiova’dan takım arkadaşı Andrei Ivan listeye alındı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 11 maçta 4 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi. Genç oyuncu her iki kanadın yanı sıra forvet bölgesinde de forma giyebiliyor. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan genç Rumen için Galatasaray devre arasında görüşme yapacak.


Son Güncelleme: 25.10.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
Galatasarayıvan AnderiCicaldauMorutan
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