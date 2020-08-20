Galatasaray'da Bir Numaralı Hedef Kamil Jozwiak Kimdir? Kamil Jozwiak Hakkında Detaylar

Yeni sezona güçlü bir kadro ile hazırlanmayı hedefleyen Galatasaray, Onyekuru’nun takımdan ayrılmasının ardından kanat arayışlarına hız verdi. Hızlı bir kanat oyuncusu ile anlaşmak isteyen Sarı Kırmızılı ekip Kamil Jozwiak’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Polonya’nın Lech Poznan takımında görev alan genç futbolcu ile transfer görüşmelerine başladı.
Kamil Jozwiak kimdir?
Galatasaray’a mı transfer oluyor?
Transfer hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın Galatasaray’ın, oyuncu için takımı Lech Poznan’a 2 milyon Euroluk bir bonservis ücreti teklif ettiği iddia edildi. İddialara göre Polonya ekibi Jozwiak için 3 milyon Euro istiyor.
Son Güncelleme: 20.08.2020 19:01