Galatasaray'da Bir Numaralı Hedef Kamil Jozwiak Kimdir? Kamil Jozwiak Hakkında Detaylar

Yeni sezona güçlü bir kadro ile hazırlanmayı hedefleyen Galatasaray, Onyekuru’nun takımdan ayrılmasının ardından kanat arayışlarına hız verdi. Hızlı bir kanat oyuncusu ile anlaşmak isteyen Sarı Kırmızılı ekip Kamil Jozwiak’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Polonya’nın Lech Poznan takımında görev alan genç futbolcu ile transfer görüşmelerine başladı.

Kamil Jozwiak kimdir?

1998 Polonya doğumlu olan genç futbolcu Kamil Jozwiak, sağ ayaklıdır. Her iki kanatta da oynayabilen başarılı oyuncu, hızı ile dikkat çekiyor. Polonya’da birçok takımda forma giyen oyuncu GKS Katowice’de kiralık oynamasının ardından son olarak Lech Poznan’a geri dönmüştür. Geçtiğimiz sezon Lech Poznan’da forma giyen oyuncu 39 maçta görev almıştır. Süre aldığı maçlar toplamında 9 gol atan genç futbolcu, 7 de asist yapmıştır.

Galatasaray’a mı transfer oluyor?

Transfer hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın Galatasaray’ın, oyuncu için takımı Lech Poznan’a 2 milyon Euroluk bir bonservis ücreti teklif ettiği iddia edildi. İddialara göre Polonya ekibi Jozwiak için 3 milyon Euro istiyor.