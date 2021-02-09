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Galatasaray'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı!

Galatasaray'ın son dakika açıklaması olarak kamu oyuna duyurduğu paylaşımda yapılan Covid-19 testleri sonucunda bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı kamuoyu ile paylaşıldı. Oyuncunun karantina ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

09 Şubat 2021 Salı 22:57
Galatasaray'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı!
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Galatasaray tarafından yapılan son dakika açıklamalarında 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıkan oyuncunun Bakanlık ve TFF kapsamında karantina altına alındığı ve tedavilerinin başladığı açıklandı.

Sarı – Kırmızılı ekip, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans ve sağlık, idari ve destek kadrolarında çalışan tüm personellere bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmıştır. Sonuçlarda sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi poitif çıkan oyuncumuzun tedavi ve karantina süreci başlamıştır." Açıklamalarında bulundu.



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:57
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKoronavirüsPozitif1 Oyuncu
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