Galatasaray'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı!

Galatasaray tarafından yapılan son dakika açıklamalarında 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıkan oyuncunun Bakanlık ve TFF kapsamında karantina altına alındığı ve tedavilerinin başladığı açıklandı.

Sarı – Kırmızılı ekip, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans ve sağlık, idari ve destek kadrolarında çalışan tüm personellere bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmıştır. Sonuçlarda sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi poitif çıkan oyuncumuzun tedavi ve karantina süreci başlamıştır." Açıklamalarında bulundu.