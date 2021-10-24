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Galatasaray’da Beşiktaş derbisinin taktiği belli oldu

Süper Lig’in 10’un haftasında Galatasaray Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Dev derbi öncesi sarı kırmızılı ekip son antrenmanı taraftara açık olarak gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Terim derbi öncesi planını hazırladı.

24 Ekim 2021 Pazar 17:02
Galatasaray’da Beşiktaş derbisinin taktiği belli oldu
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Süper Lig’in 10’uncu haftasında Galatasaray Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Hafta içerisinde Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova deplasmanından üç puanla dönerek gruptaki liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar Beşiktaş maçını kazanarak seriyi devam ettirmek istiyor.

Teknik direktör Fatih Terim ve öğrencileri Avrupa’daki başarıyı lige de yansıtmak istiyor. Tecrübeli teknik adam özellikle Avrupa’da oynadıkları kontrollü ve sakin oyunu Beşiktaş maçında da sürdürmeleri gerektiğini öğrencilerin aktarıyor.

Zorlu Beşiktaş derbisi öncesi cezasını tamamlayan Marcao ve Berkan Kutlu’nun da takıma dönmesiyle tam kadro olarak maça hazırlanan Galatasaray’da Lokomotiv Moskova maçının verdiği moraller takımda yüzler gülüyor. Fatih Terim ise öğrencilerini her fırsatta derbinin önemini anlatarak maça hazırlıyor. Fatih Terim’in derbide orta sahayı yine Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsünden kurması bekleniyor. İleri hatta son haftaların formda ismi Mohammed’in yanında Kerem ve Morutan yer alacak.


Son Güncelleme: 24.10.2021 17:02
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasarayFatih TerimTaktikDerbi
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