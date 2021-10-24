Galatasaray’da Beşiktaş derbisinin taktiği belli oldu

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Galatasaray Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Hafta içerisinde Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova deplasmanından üç puanla dönerek gruptaki liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar Beşiktaş maçını kazanarak seriyi devam ettirmek istiyor.

Teknik direktörve öğrencileri Avrupa’daki başarıyı lige de yansıtmak istiyor. Tecrübeli teknik adam özellikle Avrupa’da oynadıkları kontrollü ve sakin oyunu Beşiktaş maçında da sürdürmeleri gerektiğini öğrencilerin aktarıyor.

Zorlu Beşiktaş derbisi öncesi cezasını tamamlayan Marcao ve Berkan Kutlu’nun da takıma dönmesiyle tam kadro olarak maça hazırlanan Galatasaray’da Lokomotiv Moskova maçının verdiği moraller takımda yüzler gülüyor. Fatih Terim ise öğrencilerini her fırsatta derbinin önemini anlatarak maça hazırlıyor. Fatih Terim’in derbide orta sahayı yine Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsünden kurması bekleniyor. İleri hatta son haftaların formda ismi Mohammed’in yanında Kerem ve Morutan yer alacak.