Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Pastore!

Süper Lig’e etkili bir futbol ve 3 puanla giriş yapan Galatasaray’da transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Fatih Terim’in isteği doğrultusunda kadrosuna iki orta saha oyuncusu katmak isteyen Sarı Kırmızılı ekipte, gelecek oyuncuların yanında gidecek oyuncuların da kim olacağı merak ediliyor.

Kadrosuna orta saha transferi olarak Oghenekaro Etebo’yu katan Galatasaray’da ikinci bir orta saha transferi için çalışmalar sürerken, başarılı on numara Belhanda’nın da takımdan ayrılması gündeme geldi. Oyuncu için gelen tekliflere sıcak bakan Sarı Kırmızılı yönetim, bu transferden kazanılacak para ile ikinci orta saha transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Belhanda Katar’a

Galatasaray’a geldiği günden bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olan Younes Belhanda, etkili performans gösterdiği maçlar ile Sarı Kırmızılı ekibe önemli katkılar vermiştir. Geçtiğimiz sezon yaşanılan sorunlar ile kulüp ile bağı zayıflayan oyuncuyu satmak isteyen Galatasaray, oyuncuya gelen teklifleri değerlendiriyor.

Avrupa’dan da talipler olan Belhanda için en ciddi aday Katar ekipleri olarak göze çarpıyor. Oyuncunun da kabul etmesi halinde Belhanda’nın Katar transferi gerçekleşebilecek.

Yerine Pastore

Bonservis bedeliyle birlikte Belhanda’yı satmaya hazırlanan Galatasaray’da Belhanda’nın yerine gelecek ismin ise Pastore olacağı öne sürüldü. Roma’da forma giyen oyuncu ile görüşme halinde olan Sarı Kırmızılı ekip, oyuncuyu kiralamak istiyor.