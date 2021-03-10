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Galatasaray'da Belhanda neden gönderildi? Belhanda ne yaptı, sözleşmesi neden feshedildi? FIFA oyuncularının Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14.maddesi nedir?

Galatasaray'da oynayan futbolcu Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle fesh edildi. Zeminin iyi olmadığı savunan oyuncu yönetim kurulu üyelerine karşı yaptığı açıklamalar sebebiyle tek taraflı fesh edilmiştir.

10 Mart 2021 Çarşamba 18:26
Galatasaray'da Belhanda neden gönderildi? Belhanda ne yaptı, sözleşmesi neden feshedildi? FIFA oyuncularının Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14.maddesi nedir?
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Galatasaray Belhanda’nın sözleşmesi neden feshedildi?

 Galatasaray’da forma giyen orta saha oyuncusu Younes Belhanda’nın sözleşmesi tek taraflı fesh edildi. Galatasaray yaptığı açıklamada Younes Belhanda’nın sözleşmesinin tek taraflı fesh edildiğini beyan etmiştir. Kulübün imajına ve yönetim kurulu üyelerine saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesi ile hakaretin olduğu Sözleşme İç Disiplin Yönetmeliklerine aykırı olan davranışlarda bulunduğu sebebi ile FIFA oyuncularının statü ve transferleri talimatı ile 14. Maddesi gereğince tek taraflı fesh edilmiştir.

Younes Belhanda Demir Grup Sİvasspor maçı sonrası zeminin durumu ile ilgili değerlendirme yapmış ve yöneticileri eleştirmiştir. Şu sözlere yer veren oyuncu:

‘ Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Saha zeminine karşı bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Bu zeminle bu şekilde istediğimiz gibi performans gösteremiyoruz, oynayamıyoruz. Koşulları gördünüz zemin iyi olması gerekirdi. Galatasaray yöneticileri biran önce çözüm bulmalıdırlar. Florya’daki antrenman sahamız bile buradan daha iyiydi. Dünyanın en iyi bahçıvanları tutulup gerekirse burayı düzeltmeleri gerekiyor. İnstagram’da Twitter’da kendine bakacağına gel bura ile ilgilen. Sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde futbol oynamak için bizlere iyi şartlar sunmaları gerekir.’

Bu açıklamadan sonra Galatasaray bir yazılı açıklamada bulunmuştur:

‘Profesyonel oyuncu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş arasında 3 Temmuz 2017 tarihinde Transfer sözleşmesi Younes Belhanda’nın 7 Mart 2021’de Galatasaray A.Ş- Demir Grup Sİvasspor maçından sonra yaptığı açıklamada kulüp imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu üyelerine saygınlıklarına zarar ceren ve hakarete varan sözleri nedeniyle tek taraflı ve haklı sebeple fesh edilmiştir.’ 



Son Güncelleme: 10.03.2021 18:26
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GalatasaryBelhandaFeshFutbolMaç
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