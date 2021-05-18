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Galatasaray'da başkanlık seçimi tarihi belli oldu!

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta iptal edilen başkanlık seçiminin yeni tarihi belli oldu. Buna başkanlı seçimi 12-19 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak.

18 Mayıs 2021 Salı 22:19
Galatasaray'da başkanlık seçimi tarihi belli oldu!
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Galatasaray’da, geçtiğimiz hafta iptal edilen ve camiada büyük tepkilere neden olan Olağan Seçimli Genel Kurul yeni tarihi belli oldu.

Mustafa Cengiz başkanlıgında toplanan yönetim kurulunda yeni başkanın belirleneceği seçim tarihini 12 Haziran 2021 olarak açıklandı. Yeterli çoğunluğun olmaması halinde ise 19 Haziran 2021 tarihinde seçimin yapılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; ‘Deneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar geregi, Türk Medeni Kanunu ile tüzügümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" yasal kosullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartı ile, 12Haziran 2021 Cumartesi günü saat10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda, yeterli çogunluk olmadıgı takdirde ikinci toplantı 19Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."


Son Güncelleme: 18.05.2021 22:19
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBaşkanlık SeçimiMustafa Cengiz
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