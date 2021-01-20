Galatasaray'da başkanlık için Bahattin Demirbilek iddiası

Mayısıs ayında seçime gidecek olan Galatasaray’da başkan adayları çalışmalarına başladı. Son olarak sosyal medyada gündem olan iş adamı Bahattin Demirbilek’in aday olacağı iddia edildi. Hali hazırda Rusya’nın Kransnodar ekibinde ikinci başkan olan Bahattin Demirbilek’in Galatasaray’a olan yakınlığı biliniyor.

Demirbilek’in Galatasaray başkanlığına aday olacağı ve başkan olması halinde 100 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı söyleniyor. Bahattin Demirbilek Krasnodar kulübü için yapılan stat ve diğer giderlerle birlikte 50 milyon dolar harcamıştı. Galatasaray’ın taraftarı olan Bahattin Demirbilek Metin Oktay Tesisleri’nin restore edilmesinde de Galatasaray Kulübüne destek vermişti.