Galatasaray'da Babel'in sözleşmesi otomatik olarak uzayacak

2 sezon önce Fulham’dan Galatasaray’a transfer olan Ryan Babel’in sözleşmesi 2+1 yıl olarak hazırlanmıştı. Takımdaki ikinci yılını geçiren Babel 20 maça çıkması halinde üçüncü yılı otomatik olarak eklenecek.

Performansıyla dönem dönem eleştirilen Babel, aldığı yüksek ücret nedeniyle de sık sık gündeme geliyordu. 34 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı. 1 maça daha çıkması halinde Babel’in sözleşmesi bir yıl daha otomatik olarak uzayacak ve önümüzdeki yıl 2.5 milyon Euro ücret alacak.

Babel bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 4 gol atıp, 4 asist yapma başarısı göstermişti.