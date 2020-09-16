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Galatasaray'da 6 isme kulüp bulmaları söylendi

Yapılan transferlerin ardından kadroda bulunan oyuncu sayısı 34’e yükselen Galatasaray’da bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyordu. Teknik direktör Fatih Terim gönderilebilecek 6 ismi yönetime bildirdi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 15:23
Galatasaray'da 6 isme kulüp bulmaları söylendi
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Özellikle orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray maaş bütçesinde de yer açmak adına bazı oyuncularla yollarını ayıracak. Kadroda halihazırda 34 oyuncu bulunurken bu oyunculardan 6 kişi gönderilerek kadronun 28 kişiye düşürülmesi hedefleniyor. Bu isimlerin gönderilmesiyle maaş bütçesinde yer açılacak ve yeni transferleri için bütçe oluşturulacak.

“Kendinize kulüp bulun”


Teknik direktör Fatih Terim’in üstünü çizdiği 6 isim şu şekilde;

Ozonwafor, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Sekidika ve Jimmy Durmaz



Son Güncelleme: 16.09.2020 15:23
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferGidenler
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