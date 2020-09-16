Galatasaray'da 6 isme kulüp bulmaları söylendi

Özellikle orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray maaş bütçesinde de yer açmak adına bazı oyuncularla yollarını ayıracak. Kadroda halihazırda 34 oyuncu bulunurken bu oyunculardan 6 kişi gönderilerek kadronun 28 kişiye düşürülmesi hedefleniyor. Bu isimlerin gönderilmesiyle maaş bütçesinde yer açılacak ve yeni transferleri için bütçe oluşturulacak.
“Kendinize kulüp bulun”
Ozonwafor, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Sekidika ve Jimmy Durmaz
Son Güncelleme: 16.09.2020 15:23