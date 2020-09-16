Galatasaray'da 6 isme kulüp bulmaları söylendi

Özellikle orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray maaş bütçesinde de yer açmak adına bazı oyuncularla yollarını ayıracak. Kadroda halihazırda 34 oyuncu bulunurken bu oyunculardan 6 kişi gönderilerek kadronun 28 kişiye düşürülmesi hedefleniyor. Bu isimlerin gönderilmesiyle maaş bütçesinde yer açılacak ve yeni transferleri için bütçe oluşturulacak.

“Kendinize kulüp bulun”

Teknik direktör Fatih Terim’in üstünü çizdiği 6 isim şu şekilde;

Ozonwafor, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Sekidika ve Jimmy Durmaz