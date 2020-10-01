Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor!

Yaz transfer döneminin sonuna gelinmesi ile birlikte Galatasaray’dan ayrılacak isimler de merak edilmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip maç heyecanını yaşarken aynı zamanda yönetim de takımdan gönderilecek isimleri kesinleştiriyor.

Fatih Terim ile ortak çalışan Galatasaray yönetimi yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Ahmet Çalık, Sekidika, Ozorwafor ve Jimmy Durmaz’ı takımdan göndermeye karar verdi.

İlk ayrılacak isim Ahmet Çalık

Jimmy Durmaz’a Türkiye’den talip çok

Takımdan ayrılacak futbolculara bakıldığında ilk gönderilmesi kesinleşen Ahmet Çalık oldu. Galatasaray’a Ahmet Çalık için Antalyaspor, Ko0nyaspor ve Kayserispor’dan teklifler gelirken oyuncunun satış bedelinde hangi takım ile anlaşılırsa transferin gerçekleşeceği açıklandı.

Galatasaray’da 2 sene daha sözleşmesi olan Durmaz için Süper Lig takımları sıraya dizilmiş halde. Denizlispor, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Antalyaspor Durmaz ile yakından ilgilenirken tekliflerin kısa süre içerisinde yapılarak görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

Sekidika ve Ozorwafor kiralacak

Galatasaray’da bulunan iki genç oyuncuyu kiralama yoluna giderek gelişimlerini takip etmek isteyen Fatih Terim 5 Ekim’e kadar oyuncuları kiralamak istiyor. Galatasaray’ın kiralama durumları için aradığı tek durum ise fazlaca forma şansı bulmaları oldu.