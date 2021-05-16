Galatasaray’da 12 futbolcunun kontratı sona erdi

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u evinde 3-1 yenmesine rağmen yeterli farkı bulamadığı için şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırmıştı. Bu maçla beraber sezon sona erdi ve sarı kırmızılı kadroda yer alan 5’i kiralık olmak üzere 12 kişinin sözleşmeleri bitti.

Sözleşmeleri Biten Oyuncular

29 Mayıs’ta yapılması gereken seçim koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti. Yönetime kimin geleceğinin belli olmaması nedeniyle Galatasaray’daki bazı oyuncuların akıbeti belirsizleşmişti. Takımda sadece tecrübeli kaleci Muslera ile sözleşme uzatıldı. Ayrıca teknik direktör Fatih Terim ile yapılan 2+3 yıllık kontratın da ilk bölümü sona erdi.

Takıma kiralık olarak gelen Gedson, Halil Dervişoğlu, Saracchi, Onyekuru ve Etebo’nun sözleşmeleri sezonun bitmesi ile sona erdi. Diğer transferler Emre Akbaba, Linnes, Ömer Bayram, Arda Turan, Şener ve Donk’un kontratları da sona erdi.