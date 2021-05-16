Galatasaray’da 12 futbolcunun kontratı sona erdi

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u evinde 3-1 yenmesine rağmen yeterli farkı bulamadığı için şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırmıştı. Bu maçla beraber sezon sona erdi ve sarı kırmızılı kadroda yer alan 5’i kiralık olmak üzere 12 kişinin sözleşmeleri bitti.
Sözleşmeleri Biten Oyuncular
Takıma kiralık olarak gelen Gedson, Halil Dervişoğlu, Saracchi, Onyekuru ve Etebo’nun sözleşmeleri sezonun bitmesi ile sona erdi. Diğer transferler Emre Akbaba, Linnes, Ömer Bayram, Arda Turan, Şener ve Donk’un kontratları da sona erdi.
Son Güncelleme: 16.05.2021 15:26