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Galatasaray’da 10 numaraya Alen Halilovic

Transferin hızlı ekibi Galatasaray’da 10 numara arayışları sürüyor. Sarı kırmızılılar son olarak Birmingham forması giyen Alen Halilovic’i gündemine aldı. Aslan yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

05 Ağustos 2021 Perşembe 16:23
Galatasaray’da 10 numaraya Alen Halilovic
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Transferde gaza basan Galatasaray Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt’un ardından 10 numara bölgesi için arayışlara başladı. Daha önce Gedson ve Stanciu ile ilgilenen ancak yüksek bonservis isteği nedeniyle yapılamayan bu iki transferin ardından sürpriz bir isim gündeme geldi.

Birmingham forması giyen Alen Halilovic için sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. Birmingham ile olan sözleşmesi sona eren Halilovic’in menajeriyle temasa geçildi.

Alen Halilovic kimdir?

1996 yılında dünyaya gelen Hırvat oyuncu kariyerine Dinamo Zagreb’de başladı. Ardından büyük bir sıçrama yapan Halilovic, Barcelona’ya transfer oldu. İlerleyen yıllarda Sporting Gijon, Hamburg, Las Palmas gibi takımlara kiralanan Halilovic geçen sezon Birmingham formasını terletti.

Sol ayaklı ve 10 numara bölgesinde oynayabilen Halilovic teknik becerisiyle öne çıkıyor.


Son Güncelleme: 05.08.2021 16:23
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAlen Halilovic
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