Galatasaray'a Youssouf Ndayishimiye transferinde bir rakip daha çıktı

Devre arasında kadrosuna en az bir orta saha katmak isteyen Galatasaray gündemine Yeni Malatyaspor forması giyen Youssouf Ndayishimiye’yi almıştı. Oyuncu ve kulübüyle görüşme halinde olan Galatasaray’a İspanya’dan rakip çıktı.

İspanyol temsilcisi, oyuncunun transferi için Yeni Malatyaspor’a teklifte bulundu. Cadiz oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isterken sözleşmeye satın alma opsiyonu koyma teklifinde bulundu.

Yeni Malatyaspor yönetimi genç oyuncu için 3 milyon Euro ve bir sonraki satıştan %20 pay istiyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon toplam 17 maça çıkarken bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, genç oyuncu için Galatasaray’dan teklif aldıklarını ve görüşmelerinin devam ettiğini ifade etmiş, oyuncunun bonservisi için ise 3 milyon Euro ile bir sonraki satıştan %20 pay istediklerini söylemişti.