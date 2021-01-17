İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Galatasaray'a Youssouf Ndayishimiye transferinde bir rakip daha çıktı

Galatasaray’a Yeni Malatyaspor Youssouf Ndayishimiye transferinde bir rakip daha çıktı. İspanyol ekibi Cadiz Youssouf Ndayishimiye için Malatya ekibine teklif yaptı.

17 Ocak 2021 Pazar 18:00
Galatasaray'a Youssouf Ndayishimiye transferinde bir rakip daha çıktı
Takip Et:

Devre arasında kadrosuna en az bir orta saha katmak isteyen Galatasaray gündemine Yeni Malatyaspor forması giyen Youssouf Ndayishimiye’yi almıştı. Oyuncu ve kulübüyle görüşme halinde olan Galatasaray’a İspanya’dan rakip çıktı.

İspanyol temsilcisi Cadiz, oyuncunun transferi için Yeni Malatyaspor’a teklifte bulundu. Cadiz oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isterken sözleşmeye satın alma opsiyonu koyma teklifinde bulundu.

Yeni Malatyaspor yönetimi genç oyuncu için 3 milyon Euro ve bir sonraki satıştan %20 pay istiyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon toplam 17 maça çıkarken bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, genç oyuncu için Galatasaray’dan teklif aldıklarını ve görüşmelerinin devam ettiğini ifade etmiş, oyuncunun bonservisi için ise 3 milyon Euro ile bir sonraki satıştan %20 pay istediklerini söylemişti.



Son Güncelleme: 17.01.2021 18:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni MalatyaCadiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mario Jardel yeniden yeşil sahalarda
Mario Jardel yeniden yeşil sahalarda
Fenerbahçe'de Sosa ve Novak sevinci yaşanıyor
Fenerbahçe'de Sosa ve Novak sevinci yaşanıyor
Fenerbahçe'de cezalı Mert Hakan yerine Ferdi forvet arkasında yer alacak
Fenerbahçe'de cezalı Mert Hakan yerine Ferdi forvet arkasında yer alacak
Fenerbahçe Spor Kulübü 2021 yılında maç kaybetmedi
Fenerbahçe Spor Kulübü 2021 yılında maç kaybetmedi
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması
Galatasaray ile dev derbiye hazırlanan Beşiktaş'ta forma kararı!
Galatasaray ile dev derbiye hazırlanan Beşiktaş'ta forma kararı!

Popüler Haberler

Emanet dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Seksenler dizisindeki Suna karakteri kimdir?
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
İstanbul'da kar yağışı daha ne kadar sürecek?
Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu ve oyuncuları
Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? Bjk Gs maçını şifresiz veren yabancı kanallar
Netflix Bir Denizaltı Hikayesi konusu ve oyuncu kadrosu
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği
Sefirin Kızı Nare neden yok, Neslihan Atagül diziden çıktı mı?
Kuruluş Osman Aksaçlılar kimdir? Aksaçlılar gerçek tarihte var mıydı?
Rüyada iğne görmek ne demektir? Rüyada iğne görmenin anlamı ve tabiri
TFF'nin açıkladığı harcama limitleri belli oldu mu?
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 17 Ocak 2021 Pazar
PTT şubesine gitmeden e-devlet şifresi nasıl alınır? Edevlet şifre alma yöntemleri
KOSGEB Esnaf Destek Ocak 2021 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
A101 21 Ocak aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
TOKİ Karaman'da kaç konut yapacak? Toki Karaman konut ihalesi ne zaman yapılacak?
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Ocak 17 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.