İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Galatasaray'a transfer olan Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kariyeri ve geçmişi

Transfer sezonuna sessiz başlayan Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Kadrosunu iyi bir orta saha ile güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılı ekipte gündeme gelen son isim Nijeryalı Oghenekaro Etebo oldu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:25
Galatasaray'a transfer olan Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kariyeri ve geçmişi
Takip Et:

Kadro planlamalarına devam eden Galatasaray’da orta saha transferi hareketliliği sürüyor. Bir süredir orta saha arayışlarını sürdüren Sarı kırmızılı ekipte gündeme gelen son isim Oghenekaro Etebo oldu. Geçtiğimiz sezon Stoke City formasını terleten başarılı orta saha ile ilgilenen Galatasaray, oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı hedefleniyor.

Etebo ile Galatasaray’ın her konuda anlaştığı iddia edilirken, Nijeryalı bir gazeteci kısa süre içerisinde 24 yaşındaki oyuncu ile İstanbul ekibinin resmi sözleşme imzalayacağını aktardı.

Galatasaray tweetini beğendi!


Galatasaray ile adı her geçen gün daha çok anılan futbolcu Oghenekaro Etebo, geçtiğimiz günlerde Galatasaray tweetini beğenerek, Sarı Kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu. Galatasaraylı taraftarlar bu gelişmenin ardından Etebo’nun İstanbul’a gelmesini bekliyor.

Etebo kimdir?

1995 Nijerya doğumlu olan Oghenekaro Etebo, WarriWolves takımı ile futbolculuğa adım atmıştır. 2016 yılında Portekiz’e transfer olan başarılı orta saha burada gösterdiği performans ile birlikte İspanya ekibi Las Palmas ile sözleşme imzaladı. Asıl performansına burada ulaşan Etebo, Las Palmas performansı sayesinde Stoke City’nin yolunu tuttu.  

7,2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı İngiltere’nin yolunu tutan Etebo, 2 yıldır Stoke City’nin oyuncusudur. Geçen sezonun ortasında Getafe’de kiralık forma giyen oyuncu, sezonun bitmesi ile İngiltere’ye tekrar döndü.

129 maçta 19 gole katkı!

Futbola başladığı günden bu yana 129 maçta forma giyen Nijeryalı orta saha Etebo, 12 gol attı ve 7 de asist yaptı.



Son Güncelleme: 07.09.2020 17:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferOghenekaro Etebo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengiz Ünder transferi rafa kaldırıldı
Cengiz Ünder transferi rafa kaldırıldı
Milli yelkenci Alican Kaynar'dan gururlandıran başarı!
Milli yelkenci Alican Kaynar'dan gururlandıran başarı!
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Süper Lig'de transfer savaşları sürüyor! Beşiktaş ve Başakşehir o ismi gündemine aldı
Süper Lig'de transfer savaşları sürüyor! Beşiktaş ve Başakşehir o ismi gündemine aldı
Galatasaray Babel ve Belhanda'dan maaş indirimi talep etti!
Galatasaray Babel ve Belhanda'dan maaş indirimi talep etti!
Adil Rami Portekiz yolcusu!
Adil Rami Portekiz yolcusu!

Popüler Haberler

Galatasaray'a transfer olan Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kariyeri ve geçmişi
Bekçiliğe Başvuru Nasıl Yapılır? Bekçi olma koşulları?
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2020 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
Bay Yanlış dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Engelli maaşı için gerekenler ve gerekli evraklar neler? 2020 Engelli maaşı hakkında bilgi
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Rüyada civciv görmek ne demek, civciv görmek ne anlama gelir?
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 2020 yılında küçükbaş hayvan yemleri ne kadara satılmaktadır?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2020
Koronavirüs Türkiye’de nasıl yayıldı? İşte videolu anlatım
TRT 1 Karantina dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Alevlerin Ardından dizisinin Ali'si Toprak Can Adıgüzel'in hayat hikayesi!
Sgk meslek kodu güncelleme işlemi belli oldu
Turkcell Lifecell 1 GB intenet kampanyası
Peşinat olmadan ev kredisi alınır mı? 2020 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileri?
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Eylül 2020 Toki ev alma banka kredisi şartları
İntibak zammı hangi emeklileri kapsıyor? İntibak zammı düzenlemesinin emeklilere getirileri neler olacak?
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2020 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2020 Erken emeklilik için ipuçları
Esra Erol yayından kaldırıldı mı? 7 Eylül 2020 Pazartesi Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.