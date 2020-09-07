Galatasaray'a transfer olan Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kariyeri ve geçmişi

Kadro planlamalarına devam eden Galatasaray’da orta saha transferi hareketliliği sürüyor. Bir süredir orta saha arayışlarını sürdüren Sarı kırmızılı ekipte gündeme gelen son isim Oghenekaro Etebo oldu. Geçtiğimiz sezon Stoke City formasını terleten başarılı orta saha ile ilgilenen Galatasaray, oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı hedefleniyor.

Etebo ile Galatasaray’ın her konuda anlaştığı iddia edilirken, Nijeryalı bir gazeteci kısa süre içerisinde 24 yaşındaki oyuncu ile İstanbul ekibinin resmi sözleşme imzalayacağını aktardı.

Galatasaray tweetini beğendi!

Galatasaray ile adı her geçen gün daha çok anılan futbolcu Oghenekaro Etebo, geçtiğimiz günlerde Galatasaray tweetini beğenerek, Sarı Kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu. Galatasaraylı taraftarlar bu gelişmenin ardından Etebo’nun İstanbul’a gelmesini bekliyor.

Etebo kimdir?

1995 Nijerya doğumlu olan Oghenekaro Etebo, WarriWolves takımı ile futbolculuğa adım atmıştır. 2016 yılında Portekiz’e transfer olan başarılı orta saha burada gösterdiği performans ile birlikte İspanya ekibi Las Palmas ile sözleşme imzaladı. Asıl performansına burada ulaşan Etebo, Las Palmas performansı sayesinde Stoke City’nin yolunu tuttu.

7,2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı İngiltere’nin yolunu tutan Etebo, 2 yıldır Stoke City’nin oyuncusudur. Geçen sezonun ortasında Getafe’de kiralık forma giyen oyuncu, sezonun bitmesi ile İngiltere’ye tekrar döndü.

129 maçta 19 gole katkı!

Futbola başladığı günden bu yana 129 maçta forma giyen Nijeryalı orta saha Etebo, 12 gol attı ve 7 de asist yaptı.