Galatasaray'a transfer olan Brock Motum kimdir?

Galatasaray Doğa Sigorta’nın yapmış olduğu açıklamalarda Avustralyalı forvet Brock Motum ile 1+1 yıllığına sözleşme imzalandı. Açıklamayı Müteakip Brock Motum geçmiş dönem kariyeri ve biyografisi araştırılmaya başlandı.

Brock Motum kimdir?

16 Ekim 1990’da Avustralya Brisbane’de dünyaya gelen Motum, ilk defa basketbol eğitimini Avustralya Spor Enstitüsü’nde almıştır.

19 yaşına geldiğinde koleje giden Motum, Washington State’e katılmıştır. 18 sayı ve 6.4 ribaund ortalamasını yakalamayı başaran Motum, Pac-12’de Yılın En İyi Beş’ine seçilmiştir.

Kolejdeki kariyeri sonrasında profesyonel sözleşmesini ilk defa Bologna ile imzalayan Motum, 2013 – 2013’te 8.3 ve 3.3 ribaund ortalamasını yakalamayı başarmıştır.

2014 – 2015 sezonunda 17.5 sayı ile 7.1 ribaund yapmayı başaran Motum, bu yıl kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştır.