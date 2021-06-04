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Galatasaray’a Lincoln için Yunanistan’dan rakip çıktı

Sezon ortasında Faslı oyuncu Younes Belhanda ile yollarını ayıran ve Brezilyalı Lincoln’ü takibe alan Galatasaray’a Lincoln için Yunanistan’dan rakip çıktı. İşte detaylar…

04 Haziran 2021 Cuma 12:40
Galatasaray’a Lincoln için Yunanistan’dan rakip çıktı
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Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, seçimin belirsizliğinin gölgesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılarda sezonun bitmesiyle beraber takımın yarısından fazlasının sözleşmesi sona ermişti. Ek olarak Fatih Terim’in de 31 Mayıs itibariyle sözleşmesi sona ermişti. Birçok ülkenin basınında sarı kırmızılılarla birçok isim yan yana getirilirken, son iddialara göre Galatasaray, Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara’da top koşturan Brezilyalı 10 numara Lincoln Henrique ile ilgileniyor.

Portekiz basını, sezonun ortalarında Younes Belhanda ile sözleşmesini fesheden Galatasaray’ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ise temasa geçtiğini ifade etti. Ancak oyuncuya Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ve Olympiakos’un da talip olduğu ve genç oyuncunun da Türkiye yerine Yunanistan’a gitmek istediği söyleniyor.

Oyuncu Olympiakos ile AEK arasında tercih yapacak.


Son Güncelleme: 04.06.2021 12:40
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayLincoln Henrique
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