Galatasaray’a Lincoln için Yunanistan’dan rakip çıktı

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, seçimin belirsizliğinin gölgesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılarda sezonun bitmesiyle beraber takımın yarısından fazlasının sözleşmesi sona ermişti. Ek olarak Fatih Terim’in de 31 Mayıs itibariyle sözleşmesi sona ermişti. Birçok ülkenin basınında sarı kırmızılılarla birçok isim yan yana getirilirken, son iddialara göre Galatasaray, Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara’da top koşturan Brezilyalı 10 numara Lincoln Henrique ile ilgileniyor.
Oyuncu Olympiakos ile AEK arasında tercih yapacak.
Son Güncelleme: 04.06.2021 12:40